Из-за убийства детей в школах Казани 12 мая отменили все уроки

С места происшествия. Фото: Евгения БУБЛИК

Из-за убийства детей и взрослых в гимназии №175 12 мая 2021 года в школах Казани отменили все уроки. В них проведут тщательные проверки по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, он поставил задачу ввести в образовательных учреждениях повышенные меры безопасности.

Напомним, утром 11 мая в гимназию №175 пришел ее бывший ученик. Но 19-летний парень нанес этот визит не из ностальгии. С собой он принес ружье. Увидев вооруженного человека в коридорах школы, учителя закрывались с детьми в классах. Кто был на первом этаже, спасались через окна. Парень же поднялся на третий этаж и начал стрелять.

На место происшествия прибыл ОМОН и машины «скорой помощи». Здание школы оцепили вместе со значительной частью улицы. Никого близко не подпускали, в том числе и родителей учеников. Также к школе зачем-то подогнали трактор.

Стрелка в итоге задержали. Из-за него погибли четверо мальчиков и три девочки – учащиеся восьмого класса. Помимо этого, с различными ранениями в больницы увезли 18 детей и трех взрослых. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 12 мая 2021 года в Татарстане объявлен днем траура.