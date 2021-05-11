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Происшествия11 мая 2021 10:54

Видео со стрельбой и взрывами в школе в Казани появилось в сети

Страшные кадры публикуют очевидцы события
Андрей ЗобовАндрей Зобов
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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Видео со стрельбой и взрывами в казанской школе №175 появилось в сети. Очевидцы публикуют страшные кадры: школьники вылезают из окон, чтобы спасти свои жизни, а на фоне слышны выстрелы и разрывы неизвестных снарядов.

Напомним, по последним данным утром 11 мая неизвестные организовали нападение на школу. Как минимум один из них – подросток, 19-летний Ильназ Галявиев. Погибло 11 человек, пострадали 32. При задержании один из убийц сообщил, что заминировал свою квартиру, что также оказалось правдой – через несколько минут там прогремел взрыв.

"КП - Казань" продолжает следить за событиями и ведет прямую трансляцию с места ЧП.

ЧПСтрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии