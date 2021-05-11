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Происшествия11 мая 2021 10:10

Произошла стрельба в школе №175 в Казани

На месте происшествия работают силовики, к учебному заведению стянуты экстренные службы города
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Здание школы оцеплено полицией.

Здание школы оцеплено полицией.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Этим утром в Казани на улице Файзи в школу №175, по предварительным данным, зашли двое вооруженных автоматом мужчин. Оказавшись внутри они открыли стрельбу. К образовательному учреждению уже подъехали силовики, а также представители экстренных служб города, в том числе и машины «скорой помощи».

- На место происшествия выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются, - сообщает пресс-служба надзорного ведомств республики.

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