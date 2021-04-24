Слуцкий о пожизненной дисквалификации судьи Вилкова: Полностью поддерживаю это решение

Фото: ФК "Рубин".

Одной из главных тем последней недели в российском футболе можно назвать пожизненное отстранение от футбола арбитра Михаила Вилкова. Последним камнем стало его судейство в матче "Локомотива" и "Ростова", где он ошибся, назначив пенальти в ворота дончан.

Однако далеко не только в последнем туре ошибался Вилков. Именно он работал на скандальном матче первого круга между "Краснодаром" и "Рубином". Тогда арбитр назначил пенальти в ворота казанского клуба, нарушив протокол ВАР.

Напомним, тогда Вилков не увидел игру рукой в штрафной "Рубина" и продолжил игру. Затем назначил штрафной и дал его разыграть. Только после этого Вилков свистнул и пошел смотреть повтор. Руководство "Рубина" было крайне недовольно судейством, было даже требование переиграть матч. Впрочем, результат был оставлен в силе.

- Я наверно один из немногих, кто уже на протяжении года просто бью во все колокола по поводу того, какое у нас судейство, привожу огромное количество статистики. Я полностью поддерживаю данное решение и считаю, что арбитры, которые систематически допускают грубейшие ошибки, должны уступить место тем людям, которые будут более квалифицированно выполнять свою работу, - прокомментировал отстранение Вилкова Леонид Слуцкий.

Отметим, что знаменитым на всю страну Вилкова сделал матч в Грозном в 2013 году. Любопытно, что и тут не обошлось без "Рубина". На 87 минуте Вилков удалил защитника "Терека" Уциева за фол на Караденизе. В этот момент слово взял диктор по стадиону и что есть мочи крикнул в микрофон: "Судья - продажная. Козел ты".