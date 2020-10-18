Судья нарушил протокол VAR? "Рубин" проиграл "Краснодару", но может опротестовать результат

Автором спорного гола стал Реми Кабелла. Фото: ФК "Рубин".

В 11 туре чемпионата России по футболу "Краснодар" принимал казанский "Рубин". Перед встречей с дебютантом Лиги Чемпионов Леонид Слуцкий столкнулся с кадровыми потерями. По различным причинам в матче не могли принять участие Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов, Игорь Коновалов и Михаил Меркулов. Кроме того, с повреждением из сборной вернулся Хвича Кварацхелия. Грузин попал в заявку на матч, но остался в запасе.

"Краснодар" же дал отдохнуть некоторым лидерам. В запасе, например, остался шведский форвард Берг. Первый тайм проходил с небольшим преимуществом хозяев поля. В концовке первой сорокопятиминутки краснодарцы открыли счет. Во время атаки хозяев мяч попал в руку игроку "Рубина" Самошникову. Арбитр игру не остановил, пенальти не назначил, но спустя полторы свое решение поменял и указал на точку. С того момента прошло больше минуты. Арьитр успел назначить штрафной в пользу "Рубина" и показал желтую карточку наставнику "Краснодара" Мусаеву. Так или иначе, Кабелла был точен с пенальти и открыл счет в матче.

В дебюте второго тайма в ворота казанцев влетел второй мяч. Защитник Бегич вблизи своей штрафной зачем-то решил показать свой дриблинг и наткнулся на Ольссона. Швед из "Краснодара" обокрал казанского хорвата и спокойно переиграл Дюпина. На повторе показалось, что мяч у Бегича отобрали с нарушением правил. Тем не менее, гол засчитали. После матча наставник казанцев Леонид Слуцкий не стал винить судью, а говорил только об ошибках своих подопечных.

- Очень сложно комментировать игру, которая, на мой взгляд, была как минимум равная и в которой мы допустили грубейшие ошибки, которые предопределили результат. Это касается и первого пропущенного мяча, потому что там такой эпизод – очень хаотичный с попаданием мяча в руку Самошникова – и второй пропущенный мяч. Детские ошибки, которые мы сделали, к сожалению, предопределили результат матча. В целом по игре я не могу сказать, что «Краснодар» нас переигрывал в первом тайме или у них было большое количество голевых моментов. Была очень тяжелая игра, что и прогнозировалось, потому что обе команды не в лучшем состоянии после матчей сборных. Понятно было, что нужно будет терпеть и ждать ошибки соперника, нежели кто-то будет полностью доминировать. К огромному сожалению эти ошибки допустили мы, - заявил Слуцкий.

В концовке команды обменялись голами. Сперва Берг довел счет до крупного, но на пятой добавленной минуте Старфельт забил свой первый гол за "Рубин", установив на табло окончательный счет - 3:1 в пользу "Краснодара".

К слову, итог матча может и не быть окончательным. "Рубин" может опротестовать решение арбитра Вилкова. Дело в том, что судья нарушил протокол VAR. Согласно регламенту, арбитр не имеет право запрашивать видеоповтор после того, как остановил, а затем возобновил игру. Вилков же поступил иначе. В протоколе VAR, к слову, написано, что в подобной ситуации результат матча могут признать недействительным. Так что игру еще могут переиграть.