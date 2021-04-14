Конкурс на 8,1 миллиона рублей объявили в Казани на лучшую концепцию развития территории улицы Сибгата Хакима

Официальное объявление победителя и призеров планируются на 30 июня 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При поддержке мэрии Казани объявлен международный конкурс на лучшую концепцию развития территории улицы Сибгата Хакима.

Речь идет об участке 8,9 гектара, границы которого определяют сама улица, развлекательный комплекс «Ривьера», будущий «Парк горизонтов» и река Казанка. Сейчас данная территория частично представляет собой песчаный пустырь.

К участию в разработке концепции приглашаются архитекторы, градостроители, профессиональные архитектурные бюро, а также мастерские или консорциумы. Общий размер призового фонда конкурса составляет 8,1 миллиона рублей.

- Перед участниками поставлена задача подготовить концепцию сбалансированного развития этого участка и пешеходной набережной в увязке с концепцией «Парк Горизонтов» и концепцией набережной. Предполагается, что здесь появится объект регионального значения – многофункциональный комплекс, включающий в себя концертный зал, а также два отеля, офисы, ритейл, гостиничные сервисные резиденции и апартаменты. Строительство жилой застройки условиями конкурса не предусмотрено, - сообщается на сайте мэрии Казани.

Прием заявок и регистрация участников конкурса будет проходить до 1 июня, а прием самих проектов – до 24 июня, их рассмотрят на условии анонимности. Официальное объявление победителя и призеров планируются на 30 июня 2021 года.