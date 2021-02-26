Мишель Пена разработал для Казани проект Парка горизонтов

Фото: metshin.ru

Выдающийся ландшафтный архитектор Мишель Пена презентовал разработанный им для Казани проект Парка горизонтов. Он должен стать одним из 12 будущих общественных пространств на берегу реки.

Новый парк займет территорию площадью 40 гектаров правого берега и растянется от моста Миллениум до Кремлевской дамбы. Там планируется обустроить семь зеленых аллей, которые и станут теми самыми горизонтами, большую «дюну» с амфитеатром, водную линзу вокруг Центра семьи «Казан» и большую круглогодичную оранжерею с редкими растениями. Как отметил Мишель Пена, в этом проекте важно сделать пространство максимально природным, полезным и функциональным.

Также, по его словам, необходимо создать «зеленые окна» для доступа людей к воде. Для этого архитектор предложил все пути, выходящие на улицу Сибгата Хакима, превратить в ландшафтные аллеи, каждая из которых будет заканчиваться небольшим пирсом.

Также в Парке горизонтов обустроят различные площадки и зоны отдыха, а также посты наблюдения за птицами, навесы и театр песка.

А на площадке у Центра семьи «Казан» летом может работать фонтан-зеркало, а зимой – каток. Соединить эту территорию с песчаным берегом предлагается с помощью моста.

Кроме того, по концепции архитектора, в новом парке должна появиться тротуар и веолодорожка для связи Центра семьи с Казанским Кремлем. Последняя может стать частью веломаршрута «Голубые озера – Волга».

Пока все на стадии проектирования и, чтобы претворить хотя бы часть из перечисленного, уйдет не один год.

СПРАВКА

Мишель Пена является концептором крупных реализованных проектов во Франции и других странах. В частности, он работал над уникальным Атлантическим садом на бетонной крыше вокзала Монпарнас в Париже, променадом Пайон в Ницце и ландшафтным парком ВДНХ в Москве.