В Казани к сносу развлекательного комплекса «Ривьера» приступят в начале лета

К демонтажу приступят после того, как все арендаторы съедут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Итак, в Казани аквапарк, который является крупнейшим в Европе, останется. Напомним, что до этого появлялась информация о том, что новый собственник развлекательного комплекса «Ривьера» посчитал строения морально устаревшими и начал готовится к сносу. Там уже отменили все брони на школьные выпускные.

Как сообщает ряд СМИ, к началу лета 2021 года из здания с кинотеатром и ресторанами должны выехать все арендаторы, тогда владелец и приступит к демонтажу.