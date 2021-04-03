Хвича в "Баварии" ? На звезду "Рубина" нацелился лучший клуб мира

В "Рубине" Хвича составляет отличный дует в атаке с Деспотовичем. Фото: ФК "Рубин".

Яркая игра Хвичи Кварацхелии за "Рубин" и сборную Грузии не остается в стороне от селекционеров различных команд. То и дело в СМИ появляются заметки о том, что грузинским полузащитником интересуются те или иные клубы.

Так, мелькали в прессе новости об интересе к Хвиче со стороны итальянских клубов, в частности "Милана", говорили про варианты с переездом Кварацхелии в Испанию или Турцию. На сей же раз немецкие СМИ сватают Хвичу в ряды лучшей на данный момент команды не только Германии, но и мира - мюнхенской "Баварии".

По данным express.de, чемпион Германии намерен омолодить свой состав без потери потенциала. В связи с этим "Бавария" проявила интерес к Хвиче.

В "Рубине" понимают, что рано или поздно Хвича уедет, но рассчитывают, что он еще поиграет за "Рубин". По мнению наставника казанского клуба Леонида Слуцкого, Кварацхелии не следует сразу уходить в топ-клуб.

- - Готов ли Хвича? Я думаю, что да. С оговорками, но да. "Милан" и "Ювентус"? Думаю, ему надо пойти в субтопы. Все-таки "Ювентус" и "Милан" — это топы. Нужно сделать промежуточный шаг между РПЛ и топами. Благо, возраст и уровень мастерства позволяют. Я бы на его месте пошёл в клуб типа "Севильи", "Аталанты", "Байера" — что-то такое. Так как Хвича безумно любит футбол, если он не будет получать достаточно игрового времени, он может выгореть изнутри. Если отнять у ребёнка любимую игрушку, он может затухнуть. Хвиче нужно пойти в тот клуб, где он будет иметь гарантированное игровое время. Не уверен, что в "Милане" и "Ювентусе" в первый сезон такое будет. Он привык много играть, и это стало бы проблемой, — сказал Слуцкий в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube.

Пока же Кварацхелия готовится выйти на поле в матче "Рубина" и "Сочи". Игра состоится 3 апреля в Казани. Начало в 16:30.