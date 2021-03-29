После гола в ворота испанцев интерес к Хвиче на западе вырос еще больше. Фото: официальная страница ФК "Рубин".

Накануне в отборочном цикле к Чемпионату мира 2022 года грянула сенсация. Сборная Грузии едва не отобрала очки у грозных испанцев. Одним из самых ярких игроков матча был Хвича Кварацхелия. 20-летний полузащитник казанского "Рубина" открыл счет в матче, здорово пробив в дальний угол на 43 минуте. Но удержать перевес грузины не смогли. Во втором тайме испанцы сравняли счет, а в компенсированное время вырвали победу - 2:1.

Впрочем, это не умаляет заслуг Кварацхелии. Хвича становится не только лидером "Рубина", но и вожаком своей сборной. Даже главный тренер Испании Луис Энрике отдельно отметил футболи.

- Хвича – молодой, но уже игрок очень высокого уровня. Если будет так продолжать, то его ждет большое будущее, - заявил Энрике на пресс-конференции.

Будущее у Хвичи и вправду видится многообещающим. Вероятно, уже этим летом он покинет "Рубин" и переберется в Европу. Скорее всего, это будет одна из топ-5 лиг Старого света. Интерес к Кварацхелии есть, в казанском клубе готовы его отпустить. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий считает, что Хвиче пока рано думать о грандах уровня "Ювентуса" или "Барселоны", пока ему стоит перейти в команду, где ему будут давать побольше играть.

- Готов ли Хвича? Я думаю, что да. С оговорками, но да. "Милан" и "Ювентус"? Думаю, ему надо пойти в субтопы. Все-таки "Ювентус" и "Милан" — это топы. Нужно сделать промежуточный шаг между РПЛ и топами. Благо, возраст и уровень мастерства позволяют. Я бы на его месте пошёл в клуб типа "Севильи", "Аталанты", "Байера" — что-то такое. Так как Хвича безумно любит футбол, если он не будет получать достаточно игрового времени, он может выгореть изнутри. Если отнять у ребёнка любимую игрушку, он может затухнуть. Хвиче нужно пойти в тот клуб, где он будет иметь гарантированное игровое время. Не уверен, что в "Милане" и "Ювентусе" в первый сезон такое будет. Он привык много играть, и это стало бы проблемой, — сказал Слуцкий в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube.

Отметим, что сейчас трансферная стоимость Хвичи, по данным авторитетного издания Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро, но в руководстве "Рубина" уже неоднократно заявляли, что от продажи Кварацхелии рассчитывают получить куда большую сумму.