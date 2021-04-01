Рубин - Сочи 3 апреля 2021: Дюпин и Самошников не дадут развернуться Нобоа и Заболотному

"Рубин" пока ни разу не смог обыграть "Сочи" в официальных матчах. Фото: ФК "Рубин".

Одним из центральных матче программы 24 тура чемпионата Росси станет игра в Казани между "Рубином" и "Сочи". Обе команды в нынешнем сезоне выступают гораздо лучше, чем ожидалось. И если в перспективы команды Слуцкого еще верили, то вот увидеть после 23 туров "Сочи", которые лишь чудом избежали вылета в ФНЛ по итогам прошлого сезона, на 4 месте мало кто ожидал.

"Рубин" к очному поединку подходит на 8 месте. Впрочем, на деле команды разделяет лишь одна победа. В активе "Сочи" 40 баллов, у "Рубина" - 37. Так что в случае победы казанцы могут и потеснить сочинцев с еврокубковой позиции.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

"Сочи" - молодая команда. Если кто не помнит, то появилась она всего пару лет назад. Питерское "Динамо" решили перевести на юг России, ну и название заодно сменили. По итогам сезона 2018/2019 "Сочи" пробился в Премьер-Лигу. С тех пор команды успели сыграть друг против друга три матча. Причем, "Рубин" пока ни разу не обыгрывал сочинцев в официальных матчах.

Первый раз команды сразились друг с другом 31 августа 2019 года. Тогда "Сочи" во многом неожиданно разгромил "Рубин" в Казани - 3:0. Несмотря на то, что прошло с тех пор всего полтора года, но в составе "Рубина" ту игру могут вспомнить лишь 4 игрока. Дюпин, Уремович и Кварацхелия вышли в старте, а Старфельт провел матч на лавке.

Во второй игре предыдущего чемпионата, которая стала последней в качестве главного тренера казанцев для Романа Шаронова, команды сыграли вничью 1:1.

В 3 туре нынешнего сезона команды выдали яркий матч. В конце первого тайма Мевля вывел "Сочи" вперед. Во втором тайме Игнатьев, естественно, с пенальти, и Макаров вывели казанцев вперед, но в концовке Нобоа успел счет сравнять, а уже в добавленное время Миладинович принес победу "Сочи" - 3:2.

Последний же раз команды встретились в неформальной обстановке - на сборе в Турции в конце января. Тогда сильнее оказались казанцы. Дублем отметился Кварацхелия, еще один мяч на счету Игнатьева. У "Сочи" отличились Юсупов и Заболотный.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Обе команды до сих пор претендуют на места в еврокубках. "Рубин" после возобновления сезона успел обыграть "Спартак" и "Зенит", взять три очка в Уфе и где-то неожиданно уступить дома "Химкам" 1:3.

"Сочи" после рестарта сезона положили в свою копилку 7 очков. Были разгромные победы над "Арсеналом" и "Тамбовом" (4:0 и 5:0), а также нулевая ничья с "Ростовом" и поражение от "Локомотива".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В лазарете "Рубина" по-прежнему находятся Грицаенко, Ин Бом и Меркулов. Они точно не сыграют против "Сочи". Под вопросом пока участие в игре Деспотовича, который вернулся с повреждением из расположения сборной Сербии. Впрочем, скорее всего, серб сможет выйти на поле.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников - Йевтич, Шатов, Абильгор - Макаров, Деспотович, Кварацхелия.

У "Сочи" в основном все лидеры в строю. Разве что Жоаозиньо может пропустить матч. В минувшем туре его заменили уже на 13 минуте. Также сообщалось о повреждении основного вратаря Сослана Джанаева, из-за чего он пропустил матч с "Тамбовом" и не поехал в сборную России.

Ориентировочный состав "Сочи": Н. Заболотный - Терехов, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Заика - Юсупов, Нобоа, Цаллагов - Руденко, А. Заболотный.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Обоим командам победа нужна, как воздух. Многое будет зависеть от игры в середине поля. Если казанцам удастся выключить из игры главный мозговой центр "Сочи" Кристиана Нобоа, то шансы выиграть увеличатся.

У "Рубина" многое будет зависеть от действий ударного трио команды. Из расположения сборных они приехали в различном расположении духа. Кварацхелия феерил в матчах за сборную Грузии, забил Испании и Греции, Макаров был одним из лучших в составе сборной России на молодежном Чемпионате Европы, забил Исландии, но россияне в итоге не смогли выйти из группы. Деспотович так и не сыграл за сербов из-за травмы. Так или иначе, футбол обещает быть ярким.

Прогноз на матч Рубин - Сочи 3 апреля 2021: 2:2 (результативная ничья).