Исполком Казани будет просить у правительства Татарстана деньги на проект школы для детей поселков Вишневка и Привольный

Место, где в будущем должна появится школа. Фото: kzn.ru

В эту пятницу, 26 марта, руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров встретился с жителями поселка Привольный на месте будущего строительства школы. Он сообщил им, что в ближайшее время планируется начать работы над проектом нового образовательного учреждения на 1 224 места.

По словам чиновника, власти города обратятся к правительству Татарстана за финансовой помощью в проектировании школы. Если она все же появится, то она сможет обучать детей из поселков Вишневка, Новая Вишневка, Привольный и Салмачи. В последнем же из ни, как пообещал Гафаров, будет увеличена мощность существующей школы №173. Для этого там возведут пристрой.

Пока школа в Привольном будет строится для детей организуют школьный автобус, но опять же это произойдет только после ввода в эксплуатацию моста через реку Нокса. Он сейчас работает в тестовом режиме. Полностью мост собираются открыть ориентировочно в мае-июне.

Напомним, жители поселков Вишневка и Привольный устали от обещаний чиновников построить школу или хотя бы запустить автобус для детей. Их приходится возить на уроки в другой населенный пункт на своих машинах, группами, по неблагоустроенной дороге и через пробки.

Люди вывели своих детей на снег и «выложили» из них слово: «Школа», сняли это на видео и выложили в соцсети с просьбой к президенту Татарстана Рустаму Минниханову решить их проблему.

Роликом заинтересовались в прокуратуре. Там, в том числе, решили проверить местных чиновников, которые так долго обещают запустить в поселке регулярные автобусные рейсы.