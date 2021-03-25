Дети стояли на коленях в снегу: прокуратура Татарстана проверяет чиновников, которые так и не предоставили школьный автобус

Во время проверки надзорное ведомство особое внимание уделит обеспечению права детей на образование. Фото: скриншот с видео

После акции жителей казанских поселков Вишневка и Привольный поставивших своих детей на колени в снег прокуратура решила проверить чиновников администрации Советского района Казани.

Напомним, в этих двух поселках проживает 1 186 школьников, но учится им негде. Родители на своих машинах группами возят детей на уроки в соседний населенный пункт по непригодной дороге. И это продолжается несколько лет кряду.

Недавно представители местной администрации заявили о возможности строительства школы для ребят из Вишневки и Привольного, но на это нужно время. Предложили было запустить школьный автобус, пока учреждение все же не появится, но и тут проблема – для этого надо привести в порядок ту самую дорогу, что тоже займет немало времени.

Вот местные жители, видимо, устав от бесконечных ожиданий, сняли видео, на котором их дети стоят на коленях образуя слово: «школа». Таким образом, люди хотели достучаться со своей проблемой к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Но пока достучались только до прокуратуры.

- В настоящее время прокуратура проводит проверку своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры. Подчеркну, особое внимание при этом будет уделено обеспечению права детей на образование, - заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.