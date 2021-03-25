Дети стояли на коленях в снегу: организаторов акции ради строительства новой школы проверит прокуратура Татарстана

Местные жители устали от обещаний чиновников. Фото: скриншот с видео

Жители двух казанских поселков Вишневка и Привольный уже не раз пытались обратить внимание на отсутствие школы. Из-за этого им приходится на своих машинах возить детей группами по разбитой дороге на уроки в соседний населенный пункт.

Нет, конечно, местные власти обещали решить вопрос. Даже примерное место для строительства новой школы выбрали. Предложили даже организовать на время автобусы для детей, которые будут возить их на уроки в ближайшее образовательное учреждения. Правда, для этого нужно привести дороги в порядок. А это тоже время.

В итоге местные жители устали ждать и провели довольно неоднозначную акцию. Они заставили детей встать на колени в снегу и выложить таким образом огромное слово: "Школа".

Авторы акции надеются, что так они смогут достучаться до чиновников и на отсутствие школы в казанских поселках свое внимание обратит президент Татарстана Рустам Минниханов.

Они оказались правы - акцию заметили и оценили. Сотрудники прокуратуры решили провести проверку в отношении взрослых организаторов. Отмечая, что проблема обеспечения школой и детсадами в поселках присутствует, но привлечения внимания вот таким способом у надзорных органов вызывает недоумение.

- Эту проблему местного значения необходимо решать с муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе считаем неприемлемым вовлекать несовершеннолетних детей в подобные акции, - сообщил "Комсомолке" официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.