Сэр Льюис Хэмилтон о драке слоних в казанском цирке: «Кто-нибудь знает, как прекратить это в России?»

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Один из самых известных защитников прав животных, семикратный чемпион мира Формулы 1 Сэр Льюис Хэмилтон не оставил без комментария драку слоних, которая произошла в минувшие выходные на арене казанского цирка. Напомним, животные начали конфликтовать прямо во время представления. По словам специалистов, такое поведение могло быть вызвано желанием доказать свое лидерство, что свойственно им весной.

- Каждый день поражаюсь жестокости людей. Кто-нибудь знает, как прекратить это в России? - написал чемпион на своей странице в социальной сети.

Вероятнее всего, под жестокостью людей он имел ввиду содержание диких животных вне их естественной среды обитания.

Фото: @lewishamilton

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