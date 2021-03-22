В казанском цирке подрались слонихи: поведение животных изучат зоопсихологи

Фото: скриншот с видео

Кадры с воскресного представления в казанском цирке облетели всю страну. На манеже степенно выступают две слонихи - Дженни и Магда. Младшая из них - Магда, чуть спешит, и когда она готовилась встать на тумбу, то на нее внезапно нападет Дженни.

Старшая слониха начинает наступать и не позволяет Магде встать. Дженни теснит ее к барьеру, и переворачивает напарницу прямо в зрительскую зону. Люди в испуге бегут наверх. Но животное заинтересовано только в Магде. Слониха несколько раз толкает ее. Драку прекратил дрессировщик. Он увел своих подопечных за кулисы.

Собственные источники "Комсомолки" в цирке сообщили, что обе слонихи вели себя вполне адекватно все время, до тех пор пока с наступлением весны Магда не начала задирать старшую Дженни. В цирках работают только слонихи, самцов не принято привлекать для работы на публике.

- Она словно дразнила ее, капризничала, и во время представления начала нагонять, сбивая с ритма, - сообщил один из источников "Комсомолки". - Вот Дженнии не выдержала, сама начала подгонять торопыгу. Плохо, что люди испугались, на самом деле слонихи выясняли отношения между собой. Да, девочки у нас крупные, тяжелые, такая масса на тебя несется - страшно.

К выяснению отношений между слонихами привлекут других дрессировщиков из различных цирков и даже зоопсихологов. Специалисты должны определят причины произошедшего и какие меры необходимо принять, чтобы не допустить подобного поведения животных вновь.

Тем временем инцидентом в казанском цирке заинтересовались сотрудники прокуратуры. Для своей проверки они привлекли специалистов профильных контролирующих органов, которые выяснит обстоятельства случившегося и проверят соблюдение требований ветеринарного законодательства. Тщательно будут изучаться порядок и условия содержания животных, а также обеспечение безопасности зрителей во время представлений в самом цирке.

Одновременно с этим проверку проводит и следственный комитет Татарстана. Там выясняют, почему на манеж выпустили слонов, находившихся в состоянии агрессии.