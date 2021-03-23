Дрессировщик слонов, которые подрались в казанском цирке: “Мы в полном порядке - не сидим в уголочке, не хнычем”

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Стало известно, как чувствуют себя слонихи Дженни и Магда, которые подрались на арене казанского цирка прямо во время представления. Их дрессировщик заявил, что животные живы и здоровы. Единственное - Магда, которая оказалась буквально под “подругой” в ходе потасовки, получила небольшие ссадины.

- Мы в полном порядке - не сидим в уголочке, не хнычем. Но эта поддержка которая пришла со всего мира - с Америки, с Европы это очень круто, это даёт сил. Дженни - хулиганка, главная слониха. Магда, жива-здорова, на ногах. Есть у неё мелкие ссадины, но это нормально. Слоны это слоны, это животные, у них там свои выяснения. Дженни главенствующая доминантка, а Магда, наверное, решила примерить корону. У неё не получилось, - заметил дрессировщик во время своего “прямого эфира” в социальных сетях.

После ЧП он дал животным отдохнуть, но теперь они уже готовятся к новым выступлениям. По словам дрессировщика, его слонихи больше пострадали во время пандемии коронавируса, чем во время драки.

- Слоны это социальные животные, которые, когда к чему-то привыкают, очень сложно от этого отвыкают. Когда пришёл карантин, мы находились в Пермском цирке. Слоны ничем не были обделены. Однако после наступления холодов мы перестали выводить их на прогулки. Они не застаивались, но все равно это скукота без зрителей и шоу - не было той энергии, к которой они привыкли, - заметил он.

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