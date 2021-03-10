В Татарстане выпустили пилотную партию автомобилей AURUS Senat

Старт серийного производства автомобилей запланирован на конец весны текущего года. Фото: Алиса ТИТКО

В Татарстане выпустили пилотную партию автомобилей представительного класса AURUS Senat серийной оснастки. Сейчас машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены, сообщает “ТАСС” со ссылкой на Минпромторг России.

Старт серийного производства AURUS Senat запланирован на конец весны 2021 года. Автомобили производят на заводе Sollers в татарстанской ОЭЗ "Алабуга".

Ранее “Комсомолка” писала, что AURUS Senat первой серийной партии будут стоить 22 миллиона рублей. Дальнейшие выпуски автомобиля предполагаются и в других комплектациях, в том числе и в исполнении за 18 миллионов рублей.