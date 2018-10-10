2018-10-10T18:39:56+03:00
Общество

В Татарстане могут начать производство автомобилей представительного класса

Неплохой площадкой для этого, по мнению министра промышленности и торговли России, была бы ОЭЗ "Алабуга"
Алина ГАБДУЛИНА
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Продажи автомобилей представительного класса Aurus начнутся в России в 2019 годуПродажи автомобилей представительного класса Aurus начнутся в России в 2019 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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10 октября состоялся Правительственный час в Госдуме России, в ходе которого министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров назвал Татарстан возможным местом размещения завода по производству автомобилей Aurus.

В частности, речь шла об особой экономической зоне "Алабуга". Однако Татарстан - не единственный вариант. Окончательное решение должно быть принято до конца текущего года.

Известно, что продажи автомобилей представительного класса Aurus начнутся в России в 2019 году. В январе ожидается объявление цены на них.

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