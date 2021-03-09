В Казани Евгения Варакина назначили префектом территории «Старый город»

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О новых кадровых решениях в Казани в этот вторник, 9 марта, на еженедельном совещании в местном Исполкоме сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Так, новым префектом территории «Старый город» назначили Евгения Варакина, который в течение последних пяти лет он работал руководителем аппарата Исполкома столицы Татарстана. На новом посту он будет заниматься реновацией речного порта.

Напомним, его предшественник Роберт Гарипов стал главой дирекции парков и скверов Казани. На эту должность чиновника назначили взамен Марата Закирова. Последний, в свою очередь, стал главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Возглавлявший же ее Андрей Лобов получил должность руководителя управления архитектуры и градостроительства Казани. Занимавшая до него этот пост Ирина Дябилкина ушла работать в команду зам руководителя Исполкома города Радика Шафигуллина, который занмиается земельными, имущественными и финансовыми вопросами.