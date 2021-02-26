Освободившийся пост главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани занял Марат Закиров

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В эту пятницу, 26 февраля, коллективу администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани мэр города Ильсур Метшин представил их нового руководителя. Им стал ранее возглавлявший Дирекцию парков и скверов Марат Закиров.

- Марат Фархатович с нами с 2008 года. Начинал свой путь с аппарата Исполкома. Затем долгое время был в Исполнительной дирекции Универсиады, в Дирекции спортивных и социальных проектов. С августа 2018 года возглавил Дирекцию парков и скверов. Именно в этот период мы приросли парками и скверами, и пандемия показала, что они более чем востребованы. Это большая созидательная работа, – отметил Ильсур Метшин.

Напомним, предшественник Закирова – Андрей Лобов, перешел на другую работу, возглавив управление архитектуры и градостроительства Казани.