Андрей Лобов покинул пост главы администрации Вхиатовского и Приволжского районов Казани

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В пятницу, 26 февраля, стало известно, что Андрей Лобов покинул пост главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани и стал руководителем Управления архитектуры и градостроительства города. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин уже представил его новому коллективу.

- Более подготовленного человека у нас нет. Спасибо Андрею Николаевичу, что согласился возглавить эту работу. В связи с новыми задачами он вышел на новый уровень, - заметил градоначальник.

Метшин заметил, что перед управлением стоит ряд задач, связанных с развитием Казани. Среди таковых - создание Института развития города, разработка Казанской агломерации, реализация стратегии развития реки Казанки и создание первого в России национального парка, а также доработка цифровой модели города.

Экс-глава управления архитектуры и градостроительства столицы Татарстана Ирина Дябилкина будет работать в команде замруководителя Исполкома Казани Радика Шафигуллина, курирующего земельные, имущественные и финансовые вопросы.