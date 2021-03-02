В Казани под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе власти изымут у горожан еще 262 участка

Какие именно участки предстоит изъять – пока не уточняется. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани власти изымут у горожан еще 262 участка. Об этом заявил председатель комитета земельных и имущественных отношений столицы Татарстана Ренат Галяутдинов.

Какие именно участки предстоит изъять – пока не уточняется. Напомним, в октябре 2020 года «Комсомолка» писала, что для строительства дороги-дублера в Кировском районе города снесут объекты недвижимости на 164 земельных участках. Тогда речь шла о домах, а также дворовых и хозяйственных постройках в садовых товариществах "Пролетарий", "Сантехприбор", КГУ НПП Ленина "Лагерная", сад №2 химзавода им. Ленина, сад №2 АО "КВЗ", а также в СНТ "Волга" войсковой части 63778 Минобороны России.

Отметим, что будущая дорога дублер - от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», через жилой комплекс «Серебряный бор», будет иметь второй класс общегородского значения и полосы движения шириной 3,5 метра. Ее появление позволит уменьшить автомобильный поток в сторону жилого комплекса «Салават купере».

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