Чтобы построить дублер Горьковского шоссе в Казани, снесут дома на 164 участках

Новая дорога должна разгрузить автомобильное движение по направлению Казань - ЖК "Салават Купере". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро в Казани должно начаться строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. Однако для нее в Кировском районе города еще нужно расчистить территорию – снести объекты недвижимости на 164 земельных участках. Постановление местного Исполкома об этом было опубликовано в электронном сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Согласно документу, выкупить у собственников нужно участки, дома, а также дворовые и хозяйственные постройки в садовых товариществах "Пролетарий", "Сантехприбор", КГУ НПП Ленина "Лагерная", сад №2 химзавода им. Ленина, сад №2 АО "КВЗ", а также СНТ "Волга" войсковой части 63778 Минобороны России.

Напомним, что новая дорога-дублер Горьковского шоссе должна разгрузить маршрут Казань - ЖК "Салават Купере".