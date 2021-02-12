В Казани на проект второго этапа дороги - дублера Горьковского шоссе потратят 233 миллиона рублей

Тендер на это уже опубликован на сайте госзакупок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тендер на проектирование автодороги от казанского ЖК «Серебряный бор» до трассы М-7 объявило главное управление содержания развития дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе Татарстана.

Речь идет о планировке второго этапа дороги - дублера Горьковского шоссе. На создание проекта из бюджета республики готовы потратить до 233 миллионов рублей. Но его стоимость может оказаться и ниже – все решится на аукционе.

Согласно информации с сайта госзакупок новую дорогу должны спроектировать от улицы Несмелова - длин участка 8,8 километра. Отметим, что второй этап строительства дороги - дублера Горьковского шоссе - это создание развязки ЖК «Серебряный бор», реконструкция развязки в Юдино и развязки на трассе М-7. Также в него включено строительство путепроводов на пересечении с железнодорожными путями и пяти надземных пешеходных переходов. Все это подрядчиком должно быть сдано до апреля 2022 года.