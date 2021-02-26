Получивший 13 лет колонии за взятку экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов собирается обжаловать приговор

Ранее сторона обвинения просила назначить ему наказание в виде 17 лет колонии. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Осужденный на 13 лет и оштрафованный на 235,8 миллиона рублей за взятку экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов собирается обжаловать свой приговор. Об этом сообщила его адвокат Ольга Проскурина, отметившая, что ее подзащитному не понятен вердикт суда.

Отметим, что именно 235 миллионов рублей получил Маркелов некогда от местного предпринимателя за общее покровительство. После того, как это стало известно правоохранителям, было возбуждено уголовное дело, а экс-главу региона отправили под арест,

Во время следствия у Маркелова арестовали имущество на два миллиарда рублей. Это были дома в разных регионах страны, драгоценные камни, иконы и другие ценности.

Отметим, что ранее сторона обвинения просила назначить Маркелову наказание в виде 17 лет колонии.