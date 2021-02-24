На 241 предприятии Казани платили зарплату ниже МРОТ

Напомним, в 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет по России 12,8 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В эту среду, 24 февраля, на заседании депутатов Казгордумы, посвященном итогам 2020 года, присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он, в частности, отметил, что несмотря на то, что средняя зарплата в Казани одна из самых высоких в республике, на 241 предприятии города зафиксировали факты оплаты труда работникам ниже МРОТ. Напомним, по закону зарплата сейчас в России не должна быть ниже этого показателя, который, например, в 2021 году составляет по стране 12,8 тысячи рублей.

По словам Минниханова, нужно продолжить работу по обеспечению роста доходов населения Казани и Татарстана.

При этом глава республики на заседании отдельно обратил внимание местных депутатов на жалобы казанцев на сферу ЖКХ – в 2020 году в различные инстанции поступило около 16 тысячи обращений. Касались они и вопросов по уборке дворов и улиц после снегопадов.

В итоге президент Татарстана обращаясь к казанским депутатам, призвал их поддерживать постоянный прямой диалог с горожанами и внимательно относиться к критике.

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