Долг Казани составил 4,5 миллиарда рублей

Об этом городским депутатам напомнил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тему задолженности в бюджете республики за 2020 год сегодня, 24 февраля, на отчетном заседании депутатов Казгордумы поднял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, он указал, что по консолидированному бюджету республики долг составил 8,7 миллиарда рублей. При этом в Казани этот показатель равен 4,5 миллиардам рублей. Именно в столице Татарстана формируется треть валового регионального продукта.

Особенно глава республики указал местным депутатам на долги в городе по рентным платежам – 346 миллионов рублей. Также, по словам Рустама Минниханова, нужно в Казани следить и за предприятиями банкротами.