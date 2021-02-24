Власти Татарстана помогут Казани в уборке снега с дорог

По словам Рустама Минниханова, к снегопадам, которые обрушились на ряд городов России, оказалась не готова даже Москва. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти республики помогут Казани с уборкой снега с дорог. Так, среди прочего, из бюджета региона будут выделены деньги на закупку новой спецтехники для коммунальных служб города. Об этом Рустам Минниханов заявил сегодня, 24 февраля, на сессии Казгордумы, посвященной итогам 2020 года.

По словам Минниханова, к снегопадам, которые обрушились на ряд городов России, оказалась не готова даже Москва. Проблемы с уборкой улиц он назвал серьезными, и требующими совместного решения.

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