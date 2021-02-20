Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Зимой 2021 года жителям Татарстана понадобилось на 20% больше тепла

Такой рост по потреблению отопления отмечен по сравнению с 2019-м
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Если жителей Татарстана поразили размеры оплаты тепла за январь, то стоит еще подождать платежек за февраль.

Если жителей Татарстана поразили размеры оплаты тепла за январь, то стоит еще подождать платежек за февраль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как заявил в своем интервью первый зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов, этот год не особенно холодный в плане зимы, но если сравнивать с 2019-м, то потребление тепла в жилых домах увеличилось на 20%.

Напомним, получив платежки за декабрь 2020 года после сравнительно теплой осени татарстанцы, да и не только, подняли волну возмущения по поводу слишком больших сумм напротив графы «отопление». Так, например, в Набережных Челнах из-за этого недовольные горожане даже начали создавать отдельные сообщества. Тогда прокуратура Татарстана в связи с этим начала проверять управляющие компании. В некоторых УК Набережных Челнов нашли несостыковки и были вынесены предписания – сделать людям перерасчет.

В остальных же случаях, как утверждается, виновата действительно холодная погода. В Татарстане за поставленное тепло в квартиры жильцы оплачивают по факту, то есть сумма не «размазывается» в платежках в течение всего года.

К тому же все вопросы должны отпасть сами собой если дом оборудован узлом учета погодных условий и регулирования тепла. Эти приборы оснащены автоматизированным съемом показаний, то есть человеческий фактор в плане неправильного начисления тут отсутствует.

Но как отметил в своем интервью Алексей Фролов, в той же Казани такими узлами оборудованы пока около 50% домов. По словам чиновника, вопрос об их установке во всех жилых зданиях решить за один год не получится. Все происходит в рамках программы капитального ремонта, потихоньку.

Другое дело – новостройки. Там сейчас в квартирах чуть ли не каждая батарея может иметь свой отдельный датчик, и жильцы могут по желанию сами перекрыть вентиль.

К слову, если жителей Татарстана поразили размеры оплаты тепла за декабрь и январь, то стоит еще подождать платежек за февраль. Этот месяц не менее богат на сильные, а главное, продолжительные морозы.