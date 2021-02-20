Зимой 2021 года жителям Татарстана понадобилось на 20% больше тепла

Если жителей Татарстана поразили размеры оплаты тепла за январь, то стоит еще подождать платежек за февраль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как заявил в своем интервью первый зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов, этот год не особенно холодный в плане зимы, но если сравнивать с 2019-м, то потребление тепла в жилых домах увеличилось на 20%.

Напомним, получив платежки за декабрь 2020 года после сравнительно теплой осени татарстанцы, да и не только, подняли волну возмущения по поводу слишком больших сумм напротив графы «отопление». Так, например, в Набережных Челнах из-за этого недовольные горожане даже начали создавать отдельные сообщества. Тогда прокуратура Татарстана в связи с этим начала проверять управляющие компании. В некоторых УК Набережных Челнов нашли несостыковки и были вынесены предписания – сделать людям перерасчет.

В остальных же случаях, как утверждается, виновата действительно холодная погода. В Татарстане за поставленное тепло в квартиры жильцы оплачивают по факту, то есть сумма не «размазывается» в платежках в течение всего года.

К тому же все вопросы должны отпасть сами собой если дом оборудован узлом учета погодных условий и регулирования тепла. Эти приборы оснащены автоматизированным съемом показаний, то есть человеческий фактор в плане неправильного начисления тут отсутствует.

Но как отметил в своем интервью Алексей Фролов, в той же Казани такими узлами оборудованы пока около 50% домов. По словам чиновника, вопрос об их установке во всех жилых зданиях решить за один год не получится. Все происходит в рамках программы капитального ремонта, потихоньку.

Другое дело – новостройки. Там сейчас в квартирах чуть ли не каждая батарея может иметь свой отдельный датчик, и жильцы могут по желанию сами перекрыть вентиль.

К слову, если жителей Татарстана поразили размеры оплаты тепла за декабрь и январь, то стоит еще подождать платежек за февраль. Этот месяц не менее богат на сильные, а главное, продолжительные морозы.