Жители Набережных Челнов начали объединяться в сообщества недовольных ростом цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а в частности платежками за отопление в декабре. Как оказалось, ситуация связана не с ростом тарифов, а с похолоданием на улице.- Среднесуточная температура ноября - минус 2,2 градуса, декабря - минус 10,7 градуса. Чем холоднее, тем больше потребления тепловой энергии и выше начисления в платежке. Это все взаимосвязано, - заметил первый замруководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев. - По нашим расчетам понижение температуры на улице на один градус влечет удорожание на 2 рубля 30 копеек за 1 квадратный метр площади жилья.Свои размышления Зуев закончил тем, что за декабрь жители города должны заплатить за ЖКУ на 135 миллионов рублей больше, чем за ноябрь Тем же, кто все еще считает, что у них неправильные начисления, он посоветовал обратиться в свою управляющую компанию, а после - в администрацию района.Отметим, что подобные жалобы сейчас проверяет и прокуратура Татарстана.