В Набережных Челнах прокуратура потребовала у трех УК сделать перерасчет платежек за отопление

Управляющие компании среди причин повышения оплаты за отопление назвали, например, близость дома к реке Кама. Фото: Олег УКЛАДОВ

По следам возмущений размерами платежек по отоплению за декабрь прокуратура Набережных Челнов проверила данные по 183 многоквартирным домам, в которых стоимость тепла превысила 50 рублей на один квадратный метр.

Так, управляющие компании (УК), например, заверили сотрудников надзорного органа, что повышение платы за горячие батареи в квартирах объясняется похолоданием, по сравнению с ноябрем. Но были названы и другие причины. Среди них есть и такие, как неутепленный фасад, теплопотери, в частности, из-за толщины стен и высоты домов, а также их расположение их на открытых пространствах, близость к реке Кама и просьба самих жильцов увеличить подачу тепла.

При этом в №23/10б, 23/10 В, 23/10г и 23/10д УК «Ремжилстрой» начисление за декабрь сделала не по показаниям общедомовых приборов учета, которые сняли из-за ремонта коммунальных систем, а с учетом потребления в прошлые отопительные сезоны и их средних температур воздуха. То есть не в соответствии положенным правилам.

А в УК «Махалля» на дом №41/23 сотрудник компании передал заниженные показатели для расчетов в ноябре 2020 года. В итоге разницу жильцам доначислили в декабре. Так, что здесь нужно сделать перерасчет за отопление.

Кроме того, ООО ПКФ «Жилкомсервис» в Замелекесье жильцам дома №21/16 неверно посчитали плату за отопление из-за еще не купленных и незаселенных там квартир. Расчеты сделали по показаниям общедомовых приборов учета, а должны были распределить оплату исходя из реально занимаемого людьми жилья.

При всем этом в прокуратуре отмечают, что выявленные нарушения не носят массового характера.

Тем не менее по итогам проверки надзорный орган внес в адрес руководителей ООО УК «Ремжилстрой», ООО УК «Махалля» и ООО ПКФ «Жилкомсервис» представления об устранении нарушений, а именно с требованием произвести перерасчет.