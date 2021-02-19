Стоимость проезда в общественном транспорте Казани подорожает с 1 марта

При оплате проездными, транспортными и банковскими картами стоимость билета останется прежней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повыситься с 1 марта 2021 года. Напомним, ранее предложение местных перевозчиков увеличить цену поездки при оплате наличными до 35 рублей прошло через Исполком города и было одобрено в Госкомитете Татарстана по тарифам.

В Ассоциации автотранспортных предприятий республики просили об этом из-за снижения пассажиропотока во время пандемии коронавируса и увеличения расходов на санитарную обработку салонов.

Заметим, что стоимость проезда в общественном транспорте при оплате проездными, транспортными и банковскими картами, а также телефонами и гаджетами останется на прежнем уровне.