В Казани из-за строительства второй линии метро ограничат движение по улице Айтматова

Фото: Данила ТКАЧЕНКО

В Казани из-за работ по строительству первого участка второй линии метрополитена - от станции «Фучика» до станции «Сахарова», решили ограничить движение транспорта по улице Айтматова.

Так, согласно распоряжению Исполкома города, запрет на проезд будет действовать до 257 апрлея 2021 года на участке около дома №1 на улице Айтматова и здания №90б по улице Фучика.

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