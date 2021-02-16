В Казани до 4 апреля частично перекрыли улицу Энергетиков

Там будут ремонтировать канализационный коллектор. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана из-за проведения капитального ремонта канализационного коллектора перекрыли движение транспорта по улице Энергетиков.

Ограничение, согласно распоряжению Исполкома Казани, действует на участке около дома №3. Проехать там нельзя будет вплоть до 4 апреля 2021 года.

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