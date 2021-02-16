В Казани до 25 февраля ограничили движение по улице Адоратского

Там будут проводиться работы по прокладке ливневой канализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 16 февраля, было ограничено движение транспорта возле дома №78 на улице Адоратского в Казани. Вплоть до 25 числа там будут проводиться работы по прокладке ливневой канализации. После участок будет вновь открыт. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда дороги.

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Движение там ограничено как для транспорта, так и для пешеходов (подробности)