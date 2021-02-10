В Татарстане не готовы отменить масочный режим, как это сделали в Удмуртии

К вопросу ковидных послаблений Татарстан вернется лишь в конце марта. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сегодня, 10 февраля, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина отвечая на вопросы сообщила, что в республике по примеру Удмуртии не собираются отменять такую антиковидную меру, как масочный режим.

Напомним, там он перестают быть обязательным уже с 12 февраля, также в регионе смягчили ряд коронавирусных ограничений, передает kp.ru.

По словам Авдониной, несмотря на то, что в Татарстане за те же минувшие сутки было выявлено меньше новых случаев заражения COVID-19, чем в Удмуртии, отменять масочный режим здесь – преждевременно.

При этом она сослалась на предыдущий опыт российских регионов, когда резкое снятие коронавирусных ограничений приводило к ухудшению ситуации и приходилось потом вводить более жесткие меры.

Напомним, что Роспотребнадзор Татарстана вернется к вопросу ковидных послаблений лишь в конце марта. То есть, пока не закончится эпидсезон ОРВИ и гриппа.

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