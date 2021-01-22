Смягчать в Татарстане коронавирусные ограничения или нет Роспотребнадзор решит весной

При этом ношение медицинских масок в определенных местах будет обязательным минимум до конца марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 января, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в управлении вопрос о смягчении коронавирусных ограничений пока не рассматривается.

По ее словам, сейчас в Татарстане надо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, мониторить уровень коллективного иммунитета и уже к весне принимать решения о введении новых послаблений. Но при этом ношение медицинских масок в определенных местах будет обязательным минимум до конца марта.

Отметим, что, по данным Минздрава Татарстана на 22 января, в республике вакциной «Спутник V» уже привито 9 345 человек, из них вторую инъекцию получили 1 876 человек. Всего же в регион поступило 13 442 доз вакцины, и уже использовано 69,5% от этого объема.