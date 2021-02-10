Президент Татарстана Рустам Минниханов считает неправильным решение об отмене в Удмуртии масочного режима

Фото: president.tatar.ru

Сегодня, 10 февраля, на итоговой коллегии Минсельхоза Татарстана президент республики Рустам Минниханов заявил, что считает неправильным решение об отмене в Удмуртии масочного режима.

Напомним, что там с 12 февраля ношение индивидуальных средств защиты будет носить лишь рекомендательный, а не обязательный характер, передает kp.ru.

Свое категоричное заявление об этом Рустам Минниханов обосновал тем, что даже если человек имеет антитела, он все равно может быть носителем коронавируса. Именно поэтому, по словам президента Татарстана, в республике ношение медицинских масок, в том числе в закрытых помещениях, остается обязательным.

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