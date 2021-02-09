После возбуждения уголовного дела по бездорожью в «Подсолнухах» глава Тукаевского района Фаил Камаев начал просить деньги

Главе района ответил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совпадение или что происходит? Как только стало известно о том, что по факту бездействия чиновников в Тукаевском районе возбудили уголовное дело по статье «Халатность», а ход расследования взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин, как глава татарстанского муниципалитета Фаил Камаев начал просить денег.

Напомним, что в течение нескольких лет многодетные семьи получившие земли в микрорайоне «Подсолнухи» добиваются того, чтобы им провели хоть какие-нибудь коммуникации. Так, с боем добились они проведения воды, а после газа. Но все равно они остаются отрезанными от цивилизации – нет дорог и соответственно автобусных маршрутов. Детей в школу и детсады в основном возят в соседние Набережные Челны причем через поле и иногда даже чуть ли не на тракторе. Местные жители даже выиграли суд, который обязал районные власти сделать людям дорогу, но воз и поныне там. Вот в итоге ситуацией с бездорожьем в татарстанских «Подсолнухах» и заинтересовался главный следователь России Александр Бастрыкин.

Реакция от местных властей в этот раз была незамедлительной. На заседании в Исполкоме Тукаевского района его глава Фаил Камаев попросил присутствующего премьер-министра Татарстана Алексея Песошина выделить из бюджета республики денег на строительство дороги не поэтапно, а всю сумму сразу, чтобы решить вопрос раз и навсегда. Для справки, в этом году было выделено 50 миллионов рублей, когда как всего требуется около 311 миллионов.

На эту просьбу Песошин ответил тем, что сейчас дело с наполнением бюджета Татарстана обстоит сложно и все задачи будут решаться по мере поступления в него денег.