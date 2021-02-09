Главный следователь России взял под личный контроль ситуацию по бездорожью в татарстанских "Подсолнухах"

Одна из жалоб местных жителей попала на глаза руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Фото: СК России

"Достучались" - так теперь говорят жители микрорайона "Подсолнухи" в Тукаевском районе Татарстана. Почти все они - это многодетные семьи, которым там выделили положенную по закону землю. Вот только про коммуникации, в частности, про нормальную дорогу там видимо власти забыли.

Добиваться благ цивилизации местным жителям пришлось долго - несколько лет, и пока им удалось только то, что на чиновников, ответственных за организацию транспортного сообщения, и не исполняющих решение суда завели уголовное дело по статье "Халатность". Да и это возбуждение уголовного дела не дает гарантии того, что в ближайшее время в микрорайоне появятся автомобильные дороги. Все упирается в деньги, и их отсутствие в бюджете может плохо отразиться на чиновниках.

"ПОДСОЛНУХИ" - РАЙ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Несколько лет назад это был первый в Татарстане поселок, где землю для строительства домов получали в основном многодетные семьи. Родителям обещали, что в поселке будет и своя школа, и свой детсад, медпункт и другие административные здания. "Пока стройтесь, а потом мы вам воду и газ подведем": заверяли чиновники, и им поверили.

В итоге - воду дали через восемь лет, газа нет до сих пор. Про школу, детсад, поликлинику можно и не мечтать, самые ближайшие - в Набережных Челнах или в соседнем селе Азьмушкино. Но до них еще добраться надо - дорог в "Подсолнухах" просто нет.

Однажды жители поселка смогли пробиться на "прямую линию" с Путиным. Итог - воду провели, электричество тоже, появились дороги до Набережных Челнов и в другие поселки.

ПРОКАТИ НАС НА ТРАКТОРЕ!

Дома для своих семей все же некоторые успели построить. Но остро встал все тот же вопрос - а как добираться до них? Есть только направление - через поля, по которым в весенне-осеннюю распутицу и после дождя проехать можно только на тракторе. Отвезти детей в школу или детсад - целый подвиг для родителей. Общественного транспорта нет и неизвестно когда будет - никто не спешит организовать автобусный маршрут.

Жители поселка объединились и подали в суд. Выиграли. Суд обязал администрацию Тукаевского района и Набережных Челнов организовать регулярное автобусное сообщение для жителей поселка. Но оно до сих пор не исполнено, хоть этому судебному решению уже исполнился целый год.

Власти ссылаются на то, что для перевозчиков этот маршрут невыгоден, вот они и не подают на него заявки. А сами они дороги построить не могут - надо примерно один миллиард рублей, но в бюджете их просто нет.

ПИШИТЕ ПИСЬМА, ВАШЕ ПРАВО

На все жалобы жителей микрорайона им отвечают: "Вы имеете право написать жалобы и письма". Вот они и пишут, но в ответ получают только одно: "Денег нет!". Но одно из таких открытых писем оказалось весьма пробивным - оно попалось на глаза главному следователю России Александру Бастрыкину, который потребовал не только возбудить уголовное дело по статье "Халатность" в отношении чиновников, но и докладывать ему лично о ходе расследования.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что администрация Набережных Челнов обратилась в суд с просьбой предоставить отсрочку для исполнения решения суда.

РЕШИМ ПОЭТАПНО!

На возбуждение уголовного дела отреагировали в Казанском кремле. Руководитель пресс-службы президента Татарстаа Лилия Галимова сообщила, что "все вопросы обеспечения инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, решаются поэтапно в рамках федеральных и республиканских инвестиционных программ. Что касается ситуации с микрорайоном "Подсолнухи", с момента заселения семей выполнены работы по строительству дороги, соединяющей поселок и Набережные Челны, произведено строительство водопровода, есть электроснабжение. Вопрос по обеспечению дорожной инфраструктурой также будет решён поэтапно в рамках реализации инвестиционных программ".

В то же время есть информация, что на создание дорожной инфраструктуры микрорайона "Подсолнухи" местные власти все же потратят 50 миллионов рублей. Правда, деньги эти будут выделяться все так же поэтапно.

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