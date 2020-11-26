На создание дорожной инфраструктуры микрорайона Подсолнухи в Набережных Челнах потратят 50 миллионов рублей

Деньги будут поступать постепенно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта история началась еще в 2019 году. Тогда многодетные семьи Набережных Челнов, которые живут в микрорайоне Подсолнухи подали в суд на администрацию Тукаевского района. Причиной конфликта стала дорога в населенном пункте, а точнее - ее отсутствие. Суд они выиграли и работа вроде как закипела - рабочие разобрали старую центральную дорогу (ее местные жители некогда соорудили самостоятельно) и...уехали, лишив народ возможности нормально добираться до города.

По данным сhеlny-biz, на дорожную инфраструктуру Подсолнухов из бюджета Татарстана уже выделено 50 миллионов рублей. Часть из них - шесть миллионов, будет потрачена на проектно-изыскательные работы, остальные деньги - на строительство дорог. Средства будут поступать постепенно. На сегодня там уже выполнено устройство земляного полотна протяженностью порядка 1,6 километра.