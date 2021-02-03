В Казани подготовят проект плана нового участка БКК на улице Меховщиков

Работы по строительству БКК начались в июле 2019 года. Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о подготовке проекта плана нового участка Большого казанского кольца (БКК) на улице Меховщиков - от пересечения с улицей Девятаева до улицы Магистральной.

Ранее с инициативой подготовки данного проекта выступил Исполком Казани. Контроль за ее исполнением теперь возложен на Минстрой Татарстана.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что движение по отрезку второго этапа БКК могут запустить досрочно. Все необходимые там работы были завершены раньше, чем планировалось. Остались незначительные доработки и уложить верхний слой асфальта, что произойдет в мае 2021 года.

Работы по строительству БКК начались в июле 2019 года благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".