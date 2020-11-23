На 2 этапе Большого Казанского кольца завершили строительно-монтажные работы

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана завершены строительно-монтажные работы на 2 этапе Большого Казанского кольца (БКК). Речь идет об участке протяженностью 522 метра. Осталось только уложить асфальт. Это будет сделано в мае 2021 года. Сообщает Минтранс Татарстана.

Напомним, работы на отрезке от улицы Борисковская до Технической (1,222 километра) начались в марте 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый подэтап (700 метров) в том числе и строительство моста через Монастырскую протоку был завершен в августе. Кроме того, в частности, в рамках работ над 2 этапом БКК были установлены шумозащитные экраны вдоль моста и около детсада №320.

Общая же длина построенных дорог с учетом съездов составила 5,69 километра, площадь обустроенных тротуаров – 16 146 квадратных метров, уложено 3 745 погонных метров трамвайных путей, высажено 3 590 деревьев и 3 990 кустарников, создано 49 500 квадратных метров газонов с автоматической системой полива. В итоге общая стоимость проекта достигла отметки в 2,603 миллиарда рублей.