Движение по отрезку 2 этапа Большого Казанского кольца могут запустить досрочно

Местные власти хотят побыстрее разгрузить улицы Казани.

Как заявил сегодня на брифинге в Кабмине Татарстана зам руководителя Исполкома столицы республики Игорь Куляжев, автомобильное движение по отрезку 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) могут запустить раньше намеченного ранее срока.

Дело в том, что все необходимые там работы были завершены раньше, чем планировалось. Остались незначительные доработки и уложить верхний слой асфальта, что произойдет в мае 2021 года.

Тем нем менее, местные власти уже сейчас занимаются вопросом об открытии там автомобильного движения, чтобы разгрузить улица Казани. Но пока документы на ввод в эксплуатацию этой дороги не готовы.

Игорь Куляжев также отметил на брифинге, что движение на этом участке БКК будут контролировать «умные» светофоры. Они на перекрестках фиксируют количество транспорта и исходя из этого в нужный момент подают водителям разрешающий или запрещающий сигнал.