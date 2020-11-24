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Движение по отрезку 2 этапа Большого Казанского кольца могут запустить досрочно

Его там будут регулировать «умные» светофоры
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Местные власти хотят побыстрее разгрузить улицы Казани.

Местные власти хотят побыстрее разгрузить улицы Казани.

Как заявил сегодня на брифинге в Кабмине Татарстана зам руководителя Исполкома столицы республики Игорь Куляжев, автомобильное движение по отрезку 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) могут запустить раньше намеченного ранее срока.

Дело в том, что все необходимые там работы были завершены раньше, чем планировалось. Остались незначительные доработки и уложить верхний слой асфальта, что произойдет в мае 2021 года.

Тем нем менее, местные власти уже сейчас занимаются вопросом об открытии там автомобильного движения, чтобы разгрузить улица Казани. Но пока документы на ввод в эксплуатацию этой дороги не готовы.

Игорь Куляжев также отметил на брифинге, что движение на этом участке БКК будут контролировать «умные» светофоры. Они на перекрестках фиксируют количество транспорта и исходя из этого в нужный момент подают водителям разрешающий или запрещающий сигнал.