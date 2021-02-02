В Татарстане предупредили о сильном тумане

Туман ожидается как ночью, так и днем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 3 февраля, ночью и днем местами по республике, а также в Казани, ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, предупреждает региональный Гидрометцентр.

Напомним, что ухудшение видимости из-за метели в этот вторник, 2 февраля, стало причиной введение ограничения движение грузового транспорта, автобусов и такси по трассе М-5 «Урал» «Москва-Оренбург». Пока дороги не расчистили от снега ограничение не снимали. Сейчас проезд открыт.

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