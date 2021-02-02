В Татарстане на трассе М-5 «Урал» сняли ограничение на движение транспорта

Ограничение на движение грузовиков, автобусов и такси сняли раньше обещанного. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как ранее сообщала «Комсомолка», из-за сильной метели на трассе М-5 «Урал» «Москва-Оренбург» ввели ограничения на движение транспорта. В частности, на участке «Казань-Оренбург» 2 февраля с 8.00 и до 16.00 был запрещен проезд автобусов, грузовиков и такси.

Но в итоге дорожники сумели расчистить дорогу до указанного срока и ограничения на данной трассе были сняты. Сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье».