Стало известно, когда в Татарстан снова вернутся морозы

До похолодания республику ожидают осадки и временное потепление. Фото: Влад КОМЯКОВ

2 февраля погода в Татарстане ухудшится из-за смещающегося с юго-запада на Среднее Поволжье циклона, а уже в среду, 3 февраля, республика уже окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. В отдельных районах еще сохранится небольшой снег, температура воздуха ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днем - от -5 до -10. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В четверг, 4 февраля, по его прогнозу, на республику свое влияние будет оказывать теплый атмосферный фронт очередного циклона. Прогнозируются снег, в том числе мокрый, слабая метель и гололед. Днем потеплеет – от -4 до +1 градуса. В пятницу, 5 февраля, ожидается похожая погода. Столбики термометров ночью будут показывать от -4 до -9, а днем от 0 до -5 градусов.

В выходные же – 6 и 7 февраля, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с ростом атмосферного давления в регион вернется морозная погода. Так, температура воздуха ночью понизится и будет в пределах от -19 до -24, а днем – от -17 до -22 градусов.