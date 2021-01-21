В Казани оказал сопротивление и был задержан блогер, с которым судится Роспотребнадзор

За мужчиной полиции пришлось приехать в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судебный процесс по иску Роспотребнадзора Татарстана к местному блогеру о защитее деловой репутации снова превратился в фарс. В этот раз с участием полицейских.

Мужчина, который устроил скандал на проходной в здание республиканского управления и был оштрафован за не ношение медицинской маски, пришел в Советский районный суд Казани и снова не надел маску.

Пришлось вызывать полицейских для составления административного протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Вот только мужчина отказался даже предоставлять правоохранителям документы, удостоверяющие его личность. По правилам прибывший в суд наряд должен был доставить блогера в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Но, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина начал оказывать сопротивление и был задержан, в отношении его был составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению полицейского.

Отметим, что судебный процесс по иску Роспотребнадзора срывается уже второй раз и снова по причине поведения блогера. В начале разбирательства сути дела он устроил шоу, отвечая на вопросы судьи. Весь процесс он планировал снять на камеру, но мужчине в этом отказали. В итоге препиравшегося блогера из зала суда вывели приставы.

Напомним, что Роспотребнадзор Татарстана подал свой иск после того, как в ноябре данный блогер решил вступиться за своего приятеля. Который по прилету из заграницы отказался сдавать тест на коронавирус. За что и был вызван для разбирательства в Роспотребнадхор Татарстана. Пришли мужчины без масок. Надели их после препирательств на проходной, но при этом сдвинули их на подбородок. Приятелей из-за этого не пустили. К ним поочередно выходили специалисты Роспотребнадзора, в основном женщины, которые на все вопросы могли ответить только официальной информацией. В итоге блогер и его приятель устроили на проходной в управление пикник.