Как сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, управление подало иск в суд на одного из казанских блогеров. Суть заявления – защита деловой репутации организации.История произошла в ноябре 2020 года после того, как приятель блогера отказался проходить тест на коронавирус по возвращению из заграницы. По утверждениям мужчины, через некоторое время его другу позвонили из Роспотребнадзора и «обязали» прийти для составления административного протокола по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Что предусматривает штраф от 15 000 до 40 000 рублей.Мужчины пришли в управление Роспотребнадзора, но масок надевать не стали – их не пустили. После препинаний они все же надели их, но спустили на подбородок. В таком виде им так же отказали в проходе в здание.Блогер и его приятель – мужчины явно не тщедушного телосложения, долгое время препинались на входе. Выходившие побеседовать к ним в основном женщины-специалисты Роспотребнадзора не могли им ничего предъявить кроме официальных объяснений. Мужчин это не устраивало, и они продолжали накаливать ситуацию. Дошло до того, что они устроили себе «пикник» в проходном тамбуре. Вахтерша - женщина в летах, тоже не могла себя противопоставить двум здоровым мужчинам. Чем в итоге тогда завершился скандал пока неизвестно.В Роспотребнадзоре Татарстана такой поведение блогера и его приятеля в итоге посчитали некорректным и подали тот самый иск.Мало того, по словам Авдониной, на блогера еще тогда составили протокол за присутствие в общественном месте без надетой медицинской маски. За что суд наложил на него штраф в размере 7 500 рублей.